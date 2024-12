Benvenuto ai nuovi nati, entro febbraio la domanda per il premio

Approvato con delibera della giunta comunale di Cantù il Benvenuto ai nuovi nati 2024, iniziativa a sostegno della natalità, dedicata alle famiglie canturine.

Benvenuto ai nuovi nati 2024

Il contributo è destinato ai genitori di bambini nati o adottati tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, con residenza nel Comune di Cantù. Per il 2024, l’Amministrazione ha stanziato 100.000 euro a copertura del premio una tantum, che prevede un contributo minimo di 200 euro per ciascun nuovo ingresso in famiglia. L’importo effettivo sarà determinato in base al numero di richieste pervenute. Il Bonus è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa nazionale, offrendo così un ulteriore supporto ai genitori.

Le parole di Girgi

L’assessore ai Servizi sociali, Isabella Girgi dichiara: “Il Benvenuto ai nuovi nati è una misura che proponiamo dal 2021 e che, negli anni, ha incontrato un crescente apprezzamento da parte delle famiglie. Non è solo un contributo economico, ma un messaggio di vicinanza e sostegno in uno dei momenti più significativi e impegnativi della vita famigliare. La volontà, perseguita sin dalla precedente amministrazione, è infatti quella di attuare politiche capaci di rispondere concretamente ai bisogni della famiglia nella sua complessità. Il Bonus si colloca, quindi, in un progetto più ampio, volto a creare un contesto accogliente e favorevole per le nuove generazioni, come dimostra anche l’apertura del nuovo Spazio Famiglia Edu_Ca in Sala Somaini. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il tessuto sociale di Cantù, promuovere una visione positiva del futuro e sostenere chi sceglie di mettere al mondo o accogliere un bambino. Crediamo fermamente che investire sulle famiglie significhi investire sul futuro della nostra comunità, valorizzando l’importanza del supporto reciproco in un periodo di grandi cambiamenti e nuove sfide”.

Quando e dove consegnare le domande

Le domande potranno essere presentate entro venerdì 28 febbraio 2025 di persona, all’Ufficio Servizi sociali ( appuntamento al numero: 031 717368 / 031 717716) oppure scrivendo a nati2024@comune.cantu.co.it, allegando il modulo di richiesta, disponibile sul sito del Comune di Cantù, e copia di un documento di identità.