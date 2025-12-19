Benvenuto ai nuovi nati, rinnovata l’iniziativa

Confermato a Cantù anche quest’anno il Benvenuto ai nuovi nati, l’iniziativa a sostegno della natalità, dedicata ai genitori di bambini nati o adottati tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, con residenza nel Comune di Cantù.

Il provvedimento

Per il 2025, l’Amministrazione ha stanziato 100mila euro a copertura del premio una tantum, che prevede un contributo minimo di 200 euro per ciascun nuovo ingresso in famiglia. L’importo effettivo sarà determinato in base al numero di richieste pervenute. Il Bonus è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa nazionale, offrendo così un ulteriore supporto ai genitori. “Il Benvenuto ai nuovi nati è un’iniziativa che il Comune di Cantù porta avanti con continuità dal 2021 e che, anno dopo anno, ha saputo costruire un rapporto di fiducia con le famiglie. È una misura che nasce da un lavoro condiviso e trasversale, avviato anche grazie al contributo del consigliere comunale Gabriele Maspero, che si è consolidata come segnale concreto di attenzione verso chi affronta una fase tanto delicata quanto preziosa come l’arrivo di un figlio. Non si tratta di un intervento che pretende di incidere in modo risolutivo sulla complessità della vita familiare, ma di un gesto di vicinanza istituzionale, pensato per accompagnare le famiglie nei primi mesi di un nuovo percorso. Un modo per dire che il Comune c’è, ascolta e riconosce l’impegno e le responsabilità che la nascita o l’adozione di un bambino comportano. L’obiettivo è sempre quello di sostenere, con strumenti concreti e coerenti, chi sceglie di far crescere una famiglia a Cantù”, ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali e per la famiglia, Isabella Girgi.

Le domande

Le domande potranno essere presentate da giovedì 15 gennaio a sabato 28 febbraio 2026 online al link www.icarecloud.it/icare-domande-galliano/Per assistenza nella presentazione della domanda e informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali, telefonando al numero 031 717368 o al numero 031 717341 in orario d’ufficio.