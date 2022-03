Benzina e gasolio: i nuovi prezzi nel Comasco. Dove conviene far rifornimento

La situazione

Tutti i prezzi delle stazioni di servizio nel Comasco.

Anche in provincia di Como sono finalmente calati i prezzi di benzina e gasolio. Il taglio alle accise di benzina, gasolio e gas per autotrazione disposto dal Governo Draghi per lenire, almeno almeno in parte, le pesantissime conseguenze dell' l’impennata del costo dei carburanti è stato inserito nel decreto legge n°21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 marzo ed in vigore, in teoria già da ieri.

Benzina e gasolio: ecco i nuovi prezzi

Il taglio disposto per legge (ricordiamo però che si tratta di un provvedimento temporaneo: salvo proroghe, l'intervento avrà una durata di 30 giorni) vale 25 centesimi più il 22% di Iva, per un totale di 30 centesimi in meno per la benzina e per il gasolio. Più contenuto il taglio alle accise sul Gpl che scendono di 8 centesimi oltre all’Iva, per un totale di 10 centesimi in meno alla pompa.

Tutti i prezzi delle stazioni di servizio in provincia di Como

I prezzi che vi proponiamo sono ordinati secondo l'ultimo aggiornamento a partire proprio da oggi, mercoledì 23 marzo 2022. La fonte, come di consueto è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.