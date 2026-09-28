Beppe Tenti ha inaugurato tra gli applausi la nuova annata accademica

Beppe Tenti, ideatore delle avventurose missioni di “Overland”, popolarissima trasmissione televisiva, ha inaugurato tra gli applausi la ventiduesima annata accademica dell’Università degli adulti di Olgiate Comasco.

Beppe Tenti, personaggio eccezionale

All’età di 90 anni, Beppe Tenti ha tenuto incollato il pubblico che ha affollato l’auditorium del Medioevo. Domenica 27 settembre tutto esaurito per l’attesa lectio magistralis. Alle 17, introdotto dalla presidente Maria Rita Livio, il relatore ha raccontato la bellezza dei viaggi, il non porsi limiti se non quello di scegliere mete che rispondessero alla sete di conoscenza e di incontrare popolazioni e culture, sempre rispettandole.

La nuova annata accademica

Insieme al vicepresidente Claudio Casari, la presidente ha posto l’accento sulla miriade di proposte culturali messe in campo per la ventiduesima annata accademica. Compresi i corsi extracurricolari: musica, scrittira creativa e informatica di primo e secondo livello.

Università, faro culturale del territorio

All’inaugurazione sono intervenuti sindaci e amministratori del territorio. La professoressa Loretta Tenti ha letto un messaggio di congratulazioni al notevole impegno e ai risultati dell’Università degli adulti, inviato dal prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, impossibilitato a presenziare per via di un impegno a Roma. Paola Vercellini, vicesindaco di Olgiate Comasco, e Valerio Perroni, vicesindaco di Villa Guardia e consigliere provinciale, hanno sottolineato la crescita dell’Università degli adulti e il suo fondamentale valore non solo dal punto di vista culturale ma anche da quello sociale.