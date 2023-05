L'iniziativa delle biblioteche di Cantù, Canzo e Erba si pone l'obiettivo di aiutare tutti coloro che hanno difficoltà nell'utilizzo dei più famosi strumenti digitali come Facebook, WhatsApp e la posta elettronica e rientra nell'ambito del progetto SISMA - Sistema Smart, Una scossa al Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca, realizzato in collaborazione con le cooperative Mondovisione e Questa Generazione Coop. Soc., finanziato da Fondazione Cariplo.

"Biblio-online digitale!": al via il corso di alfabetizzazione digitale a Cantù, Canzo e Erba

A partire da martedì 16 maggio le biblioteche di Cantù, Canzo ed Erba organizzano incontri per conoscere ed imparare ad utilizzare al meglio alcuni strumenti come Facebook, WhatsApp e la posta elettronica, oltre che i servizi di biblioteca digitale MediaLibraryOnline e il catalogo collettivo digitale.

Come prenotare libri, riviste e tanto altro direttamente online, recandosi in Biblioteca solo per il ritiro? È possibile leggere un libro online? Come? Come aprire un profilo Facebook? Come funziona WhatsApp? E l'email? A queste e tante altre domande risponderanno i docenti.

Il calendario

Biblioteca di Canzo, via Meda 40, martedì 16 e mercoledì 17 maggio 2023, dalle ore 15.00 alle ore 16.30;

Biblioteca Comunale Ugo Bernasconi Cantù, Piazza Marconi 1, martedì 23 e 30 maggio 2023, dalle ore 15.00 alle ore 16.30;

Biblioteca Giuseppe Pontiggia Erba, via Jorati 6, mercoledì 24 e 31 maggio 2023, dalle ore 15.00 alle ore 16.30.

Gli incontri sono gratuiti e aperti ad un numero massimo di 10 partecipanti.

Per info e iscrizioni scrivere una mail a giada.casartelli@mondovisione.org o presentarsi alla biblioteca di interesse.

Il Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca

Il Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca è composto da 28 biblioteche comunali, di cui la Biblioteca Comunale Ugo Bernasconi di Cantù è centro-sistema e sede dell’ufficio di coordinamento. La cooperazione tra le sedi associate favorisce l'accesso ampio e qualificato alla conoscenza ed all’informazione grazie alla condivisione di un vasto patrimonio di risorse cartacee, multimediali e digitali. Con le numerose iniziative proposte, le biblioteche del territorio generano occasioni di incontro, aggregazione e formazione ad un bacino d’utenza di oltre 190mila abitanti.