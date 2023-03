Quale futuro per la biblioteca comunale di Merone? Se lo chiede il Consiglio di amministrazione della Fondazione Isacco, proprietario dell’immobile che ospita l’importante servizio.

Biblioteca comunale di Merone, quale sarà il futuro?

Il prossimo mese di aprile, infatti, scadrà il contratto in essere con il Comune, a cui è concesso il comodato d’uso gratuito. "Quel palazzo è della comunità e vogliamo prosegua la sua vocazione, restando dunque a disposizione proprio dell’intera comunità - spiega Massimiano Spinelli, vicepresidente della Fondazione - La biblioteca, infatti, è una vera e propria risorsa e tale deve essere anche in futuro". A oggi non c’è alcuna certezza che il contratto possa essere rinnovato

