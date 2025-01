Biblioteca di Cantù, aumentano i prestiti e gli utenti

Numeri in crescita e risultati che confermano il ruolo centrale della Biblioteca Comunale Ugo Bernasconi nella vita culturale della città di Cantù.

I dati

Con 42.838 prestiti effettuati (+1.081 rispetto al 2023) e 11.328 utenti iscritti al 31 dicembre (+370 rispetto al 2023), la biblioteca rafforza la sua capacità di attrarre e coinvolgere un pubblico sempre più ampio, grazie a un’offerta culturale ricca e diversificata. Nel 2024, sono stati organizzati oltre 120 incontri, coinvolgendo più di 2.000 partecipanti, rispondendo alle esigenze di tutte le fasce d’età.

Le iniziative

Tra le iniziative di maggior rilievo vi sono state la rassegna per ragazzi (6-10 anni) con 6 incontri che hanno coinvolto 86 partecipanti, per avvicinare i più piccoli al mondo della lettura in modo creativo, stimolando curiosità e competenze linguistiche. Poi Nati per Leggere (0-6 anni) con 26 incontri per un totale di 164 partecipanti e le loro famiglie, per promuovere la lettura fin dalla primissima infanzia e favorire il legame genitore-bambino attraverso i libri. Ancor, il Club del Libro per ragazzi (11-15 anni) con 9 incontri che hanno coinvolto 57 partecipanti, dando vita a momenti di condivisione, crescita personale e dialogo tra pari. Ci sono stati laboratori per le scuole d’infanzia e primarie con 70 incontri, di cui 57 svolti presso la biblioteca e 16 direttamente nelle scuole, che hanno coinvolto circa 1.400 bambini e 150 accompagnatori, confermando il forte legame tra biblioteca e istituzioni scolastiche; Readì – Leggiamo di Lunedì con 9 incontri serali con 77 partecipanti, affiancati dalla sperimentazione pomeridiana Readì alle 17, con 4 incontri e 9 partecipanti. In biblioteca è stato organizzato poi Sfogliacantù con 6 eventi di alto valore culturale tra interviste con l’autore, reading e un incontro musicale, con un totale di 426 partecipanti, organizzati in collaborazione con l’associazione Le Sfogliatelle e le librerie del territorio.

La vocazione inclusiva

La biblioteca ha anche intensificato la sua vocazione inclusiva, portando il format Nati per Leggere fuori dalle proprie mura, grazie alla collaborazione con il Consultorio Decanale. Questo approccio ha permesso di intercettare nuove utenze, incluse famiglie in situazioni di fragilità.

Le parole dell'assessore

“La biblioteca non è solo un luogo di conservazione, ma un motore di cultura, socialità e crescita per tutta la comunità. I risultati del 2024 dimostrano quanto il nostro impegno abbia portato valore ai nostri cittadini, andando oltre le mura per incontrare chiunque abbia bisogno di cultura. Le iniziative che abbiamo realizzato, dai laboratori per i bambini alle rassegne per i lettori adulti, testimoniano la capacità della biblioteca di rispondere alle esigenze di ogni età e di ogni contesto sociale. Nel 2025 continueremo su questa strada: dando vita a spazi accoglienti, accessibili e inclusivi. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale bibliotecario e i volontari per il loro impegno instancabile”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Isabella Girgi.

Il patrimonio librario

Grazie a un patrimonio librario di oltre 100.000 tra volumi cartacei e multimediali, reso ancora più accessibile da piattaforme digitali come MLOL (MediaLibraryOnline), che permette il prestito di ebook, audiolibri, giornali e riviste, la biblioteca conferma la sua capacità di innovare e rispondere alle esigenze di una società in costante evoluzione. Le numerose iniziative e attività svolte nel 2024 dimostrano la capacità della struttura di offrire strumenti moderni e spazi di incontro per tutte le età. Questo approccio garantisce una fruizione sempre più ampia della cultura, posizionando la biblioteca come un pilastro centrale della vita sociale e culturale di Cantù.