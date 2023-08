Biblioteca di Cantù: niente rete internet il 22 agosto.

Niente rete internet presso la biblioteca di Cantù martedì prossimo, 22 agosto. A comunicarlo è la stessa biblioteca, che tuttavia quel giorno non rimarrà chiusa al pubblico. Sarà al contrario aperta al pubblico per i servizi off-line, i prestiti in loco e il ritiro dei documenti già pronti al prestito.