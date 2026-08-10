Biblioteca, ecco gli accessi per questo periodo di vacanze

Orari invariati, ma chiusura totale per la giornata di sabato, 15 agosto, per la festa nazionale di Ferragosto

Ecco gli orari del mese di agosto

La biblioteca di Erba è aperta per tutto il mese con orari invariati: chiusa domenica e lunedì, martedì e giovedì aperta dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.30, mercoledì e venerdì aperta dalle 14 alle 18.30. Sabato 15 agosto chiusa per Ferragosto, mentre gli altri sabati del mese aperta dalle 14 alle 18.

Prestito interbibliotecario sospeso fino al 22 agosto

Il prestito interbibliotecario da e verso le altre sedi del sistema BrianzaBiblioteche è sospeso da oggi, lunedì 10 agosto, fino al 22 agosto. La consegna delle prenotazioni riprenderà da martedì 25 agosto. La biblioteca e l’edicola digitali su MLOL MediaLibraryOnLine sono sempre disponibili, per essere portate con gli utenti anche in vacanza.