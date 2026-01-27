Biblioteca: i dati del 2025

Oltre 45 mila prestiti nel 2025.

I dati della biblioteca

I dati relativi all’anno che si è da poco concluso confermano il ruolo sempre più rilevante della Biblioteca comunale di Cantù. Nonostante la chiusura temporanea della sala studio e della sala ragazzi dal 17 giugno, l’attività non si è infatti mai interrotta, salvo per brevi periodi, e ha continuato a rispondere in modo efficace ai bisogni dell’utenza. Nel corso del 2025 sono stati effettuati 45.332 prestiti complessivi, in crescita rispetto al 2024 (42.838). Di questi, 17.600 sono avvenuti tramite il servizio di interprestito del Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca, di cui Cantù è capofila, attivato per compensare la temporanea indisponibilità di parte del patrimonio. Gli utenti iscritti hanno raggiunto quota 11.871, con 357 nuovi iscritti nel solo 2025. Significativi anche i 163 prestiti di periodici, su 47 testate disponibili.

Numeri importanti

Numeri che, nonostante il periodo di chiusura per i lavori di ristrutturazione, raccontano un servizio vissuto, utilizzato e riconosciuto come fondamentale dalla comunità cittadina. Anche durante il cantiere, la biblioteca ha garantito la continuità delle attività educative e culturali. Nel 2025 sono stati realizzati 110 incontri con le scuole di ogni ordine e grado, molti dei quali svolti direttamente negli istituti scolastici, e 38 incontri per l’utenza libera, tra rassegne, club del libro e appuntamenti dedicati a bambini, ragazzi e famiglie. Per assicurare la continuità dei progetti rivolti ai più piccoli e agli adolescenti, è stata inoltre allestita una sala ragazzi temporanea in mediateca, che ha permesso di proseguire iniziative come Nati per Leggere e il Club del libro per ragazzi. Nel frattempo mercoledì scorso, 21 gennaio, hanno riaperto al pubblico, completamente rinnovate, la sala studio e la sala ragazzi. La riapertura conclude gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento avviati nei mesi scorsi, che hanno previsto, tra le opere, la sostituzione della pavimentazione, dell’illuminazione, dell’impianto di raffrescamento oltre a opere di messa in sicurezza, finalizzati a rendere gli spazi più funzionali, accoglienti e adeguati alle esigenze di studio, lettura e ricerca. Con la riapertura delle due sale, torna ora pienamente accessibile l’intero patrimonio librario per adulti, bambini e ragazzi.

Le parole dell’assessore

«E’ un momento importante per la nostra biblioteca e per i tanti utenti – ha specificato l’assessore alla Cultura Isabella Girgi – Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici per il grande lavoro svolto in queste opere di ristrutturazione. Allo stesso tempo, i dati del 2025 raccontano con chiarezza una biblioteca che non si è mai fermata e che, nonostante i lavori, ha continuato a crescere nei numeri e nella partecipazione. Questo è stato possibile grazie all’impegno quotidiano delle bibliotecarie, che con grande disponibilità, pazienza e capacità organizzativa hanno garantito continuità ai servizi anche in una fase complessa. Determinante è stato il ruolo del nostro Sistema Bibliotecario, che ha permesso di compensare la temporanea indisponibilità di parte del patrimonio attraverso la rete di interprestito, rispondendo alle richieste degli utenti e superando potenziali criticità. La cooperazione di Sistema si conferma una risorsa strategica che consente di affrontare le difficoltà».