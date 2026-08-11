Biblioteca, sondaggio di gradimento: prosegue la raccolta di informazioni

L’obiettivo è quello di capire le abitudini dei fruitori dei servizi, quali apprezzano maggiormente e quali potrebbero essere da migliorare

Ecco come fare a rispondere alle domande

L’Amministrazione comunale di Erba ha lanciato un sondaggio tra gli utenti della Biblioteca comunale per esprimere il proprio parere sui servizi e sulle attività offerte. E’ possibile farlo attraverso i canali social, le newsletter o gli avvisi predisposti all’interno della stessa biblioteca di via Joriati: collegandosi al link https://forms.gle/As9dQq9HtKq22upZ8; inquadrando il QRcode riportato nella locandina dell’iniziativa; ritirando il modulo cartaceo direttamente in biblioteca.

L’intento? migliorare spazi, iniziative e servizi

Il questionario cerca di capire se i fruitori della biblioteca cittadina utilizzino più i servizi di prestito e di consultazione o se vi si rechino per studiare o partecipare alle attività culturali proposte, ma chiedono di valutare anche l’adeguatezza degli spazi, l’allestimento delle sale e gli arredi, l’accessibilità e la continuità del servizio, e ancora l’attività di promozione della lettura per ogni età, dai bambini ai ragazzi e le scuole, ma anche gli adulti e gli anziani, l’accoglienza, l’inclusione, la comunicazione, alcuni servizi specifici, come giornali e riviste a disposizione e l’edicola digitale. Tutti i suggerimenti così raccolti aiuteranno a migliorare spazi, servizi e iniziative: questo è l’intento dell’Amministrazione comunale.