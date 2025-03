Bici gratis per i dipendenti, il progetto di Attilio Imperiali Spa fa scuola

Un progetto in grado di fare scuola. Da esportare sul territorio di Lurate Caccivio e non solo, in modo da sdoganare l’attenzione verso i dipendenti e la sostenibilità messa in campo da Attilio Imperiali Spa.

Il progetto di Attilio Imperiali Spa

Nella mattinata di sabato 5 aprile, nel cortile dell'azienda, storica tessitura cittadina, si è tenuta la presentazione di "Bike4joy". Di fatto, un progetto che mette a disposizione le due ruote a pedali per gli spostamenti casa-lavoro e per il tempo libero dei dipendenti e delle loro famiglie. Un sondaggio condotto dall’azienda, infatti, ha messo in luce la necessità, da parte dei lavoratori, di soluzioni di mobilità responsabile. Tra queste, l’uso della bicicletta, non solo come mezzo per raggiungere il luogo di lavoro, ma anche per gli spostamenti in pausa o per attività di svago nel week-end. Attilio Imperiali Spa ha risposto a questa necessità dotandosi di una flotta di cinque e-bike da destinare all’uso dei dipendenti e delle loro famiglie, prenotabili a rotazione, gratuitamente, attraverso un’app. Il tutto grazie alla partnership con "BikEmotion".

Mattinata di presentazione

Presenti Alessandra Imperiali, amministratore delegato dell’azienda, che ha rimarcato l’importanza di creare un clima favorevole per i dipendenti, Caterina Salemme, responsabile della sostenibilità per Confindustria Como, e il sindaco Serena Arrighi. Proprio il primo cittadino ha rimarcato l’importanza dell’iniziativa, auspicando che in futuro anche il Comune possa seguire una strada similare. Non poteva mancare, ovviamente, Giovanni Di Gristina, fondatore di "BikeEmotion". "Nel corso della presentazione abbiamo anche fatto una piccola “lezione” sulle biciclette che verranno utilizzate dall'azienda - spiega Di Gristina - Dopodiché, è stato organizzato un breve tour di 15 minuti circa: suddivisi in tre gruppi abbiamo percorso alcune strade di Lurate Caccivio, sia su sterrato che su asfalto".