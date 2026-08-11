Bindella, presto sarà posato un impianto per il basket

Arriva un altro spazio dedicato alla pallacanestro, usufruibile liberamente da chi ama questa disciplina sportiva: dopo il campetto di Crevenna, nel parco adiacente alla scuola, ora è stato conferito l’incarico per l’installazione dei canestri

Un intervento da poco meno di 4mila euro

Nell’area del Cepp di Bindella, frazione di Erba, sarà presto allestito uno spazio dedicato alla pratica del basket. Nell’area di fronte alla struttura, infatti, saranno posati due canestri in modo da aggiungere anche questa possibilità di gioco a chi frequenta l’area e il parco della frazione erbese. Gli uffici comunali hanno già predisposto l’impegno di spesa, di poco meno di 4mila euro, e individuato l’azienda che eseguirà l’intervento: la Sportissimo di Albino.