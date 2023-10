Bivacco della droga smantellato a Fino Mornasco.

La Compagnia Carabinieri di Cantù, nel corso degli ultimi giorni ha proseguito con una serie di controlli rafforzati del territorio, che hanno visto impiegati i militari del NOR, della Tenenza di Mariano Comense e delle 9 Stazioni Carabinieri, oltre all’importante supporto dello Squadrone Cacciatori Sicilia.

Smantellato

I militari della Stazione di Fino Mornasco e i Carabinieri Cacciatori Sicilia, hanno effettuato un controllo antispaccio in località Socco nel Comune di Fino Mornasco. All’interno di un’area boschiva, hanno geolocalizzato e smantellato un bivacco della droga, identificando tre consumatori che verranno alla Questura di Como per l’emissione di un foglio di via obbligatorio.