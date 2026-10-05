Blitz antidroga dei Carabinieri: grazie al fiuto di “Roxy” due arrestati e un denunciato per spaccio

In manette due tunisini di 31 e 26 anni; denunciato un 27enne. In casa e nelle auto avevano cocaina, hashish e materiale per la vendita della droga

Operazione antispaccio dei Carabinieri della Stazione di Albate: due arresti e una denuncia. L’intervento è di sabato 3 ottobre.

Trovati cocaina e attrezzi per lo spaccio

Le attività investigative hanno visto l’impegno dei militari della Compagnia di Como con il supporto del Nucleo Cinofili di Casatenovo e si sono concentrate nei pressi di un condominio a Lipomo. I controlli sono scattati inizialmente sui tre soggetti sospettati, tre tunisini di 31, 26 e 27 anni, e sulle auto in loro uso. Le perquisizioni delle auto e personali hanno permesso ai militari di rinvenire e sequestrare 111 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 390 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Tutto il materiale apparteneva a due dei giovani fermati: due ragazzi tunisini di 31 e 26 anni, domiciliati tra Como e Lipomo, per cui sono scattate le manette.

L’operazione è proseguita con le perquisizioni delle case dei sospettati: decisivo il fiuto di “Roxy”, il pastore tedesco antidroga in servizio con i cinofili di Casatenovo, grazie al quale è stato scoperto all’interno dell’appartamento ulteriori 28 grammi di hashish e circa un grammo di cocaina. Questa casa apparteneva al ragazzo di 27 anni, residente a Lipomo, già sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Per quest’ultimo è scattata una denuncia in stato di libertà per lo stesso reato di spaccio. Questo ennesimo sequestro conferma il costante impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale nel pattugliamento del territorio, volto a prevenire e contrastare lo spaccio.