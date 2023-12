Blitz dei Carabinieri in ospedale per regalare doni e sorrisi ai bambini malati

La Compagnia dei Carabinieri di Cantù ha fatto visita all'ospedale Sant'Antonio Abate della città per regalare doni e sorrisi ai bambini del reparto Pediatria.

La visita

Una gradita sorpresa per i piccoli e per le loro famiglie che hanno ricevuto doni e auguri natalizi. I bambini sono stati coinvolti in un clima festoso grazie anche ai numerosi gadget regalati loro dalle donne e dagli uomini dell'Arma che hanno così voluto testimoniare concretamente solidarietà alle persone meno fortunate in un momento di sofferenza.

A fare gli onori di casa il direttore medico di presidio, la dott.ssa Elena Amina Scola, insieme ai medici ed infermieri del reparto, che hanno ricevuto in un clima di grande cordialità il Comandante della Compagnia di Cantù Magg. Christian Tapparo, il Cap. Roberto Natale, il Sottotenente Claudia Canginao e il Lgt. Matteo Calvia.

Al termine della visita i carabinieri hanno scambiato gli auguri con tutto il personale del reparto, rinnovando la propria disponibilità e vicinanza a tutto il personale sanitario.