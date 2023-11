Blitz di notte al Terragni di Olgiate: "Che sia l’ultima donna vittima della violenza"

Incursione notturna al "Terragni" per srotolare ed esporre un grande striscione di protesta contro la violenza sulle donne.

Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 novembre ignoti - presumibilmente alcuni studenti - hanno scavalcato la recinzione dell’istituto di via Segantini per poi appendere un grande lenzuolo bianco con esplicito messaggio impresso con vernice rossa: "Voglio essere l’ultima".

Un fiore e due cuori per veicolare parole che rimandano all’uccisione della 22enne veneta Giulia Cecchettin, ennesimo femminicidio che irrompe e devasta una famiglia e scuote l’opinione pubblica.

Il blitz e la comparsa dello striscione hanno suscitato reazioni a scuola. Dapprima è stato rimosso da un collaboratore scolastico. Informata del fatto, la dirigente Laura Mauri ha provveduto a dare ulteriore visibilità al messaggio.

"Qualcuno, di notte, è entrato nel giardino della nostra scuola - precisa la preside - Alle 7 di martedì un bidello ha notato lo striscione e l’ha rimosso, però senza aver fatto caso a ciò che era stato scritto. Saputo cosa era successo, ho autorizzato l’esposizione dello striscione. Ovviamente non so chi sia entrato di notte per appenderlo, comunque a tutti i nostri ragazzi ho fatto presente non solo che scavalcare è un’azione sbagliata ma anche che siamo assolutamente d’accordo col messaggio di quello striscione".