Bni, speed date per fare impresa

Un centinaio di imprenditori, tavoli assegnati e un preciso minutaggio durante il quale presentarsi.

A Lurate Caccivio, all’interno dell’ampio salone della cooperativa "L’Ancora", con la formula dello speed date - originariamente pensata per trova re l’amore - si fa impresa.

Cento imprenditori presenti

E il risultato dell’iniziativa lanciata dal Capitolo Ulvius 4.0 - quello dell’Olgiatese per intenderci - del Bni è stato un successo. A parlare non solo solo i numeri dei partecipanti alla serata di giovedì 22 maggio ma anche il fattivo scambio di referenze, preludio alla creazione di una rete sempre più ampia per sostenere il business di ciascun professionista presente. "E’ la seconda volta che viene organizzata una cena di questo tipo, un po’ diversa dalle classiche nostre colazioni", precisa la presidente Patrizia Alberio. Una volta a settimana, infatti, i 34 membri del Capitolo si trovano per una colazione durante la quale scambiarsi referenze. Giovedì è stato differente, dato che la maggior parte dei presenti non erano iscritti al Bni. "L’anno scorso c’è stata la prima sessione - prosegue Alberio - Il titolo della serata di quest’anno era: “Ricordati di me - Porta chi sei, incontra chi può fare la differenza”. Abbiamo presentato cos’è Bni e abbiamo avuto la presenza del vicesindaco Christian Catelli e dell’assessore Sabrina Antonelli".

Fare rete per crescere

Insomma, fare rete per crescere, dove l’aspetto umano viene prima degli affari. «Prima un momento conviviale col buffet, poi gli imprenditori si sono seduti ai tavoli dove hanno trovato uno o più membri del Capitolo Ulvius con cui hanno potuto interagire». Una ricetta vincente anche grazie alla conduzione di un coach. "Il concetto di base è che le persone sono al centro e non si tratta tanto di quantità ma di qualità - aggiunge Matteo Pizzin, vicepresidente del Comitato di gestione - La parola alla base è proprio qualità, qualità nelle relazioni che si vengono a creare. C’era, in questo senso, un’energia molto positiva. Una serata come quella di giovedì è importante perché riesce a mettere in contatto piccole e medie imprese fortemente radicate sul territorio. Imprese che mantengono vivo il territorio stesso".