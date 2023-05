Bocce in carrozzina: Luigi Conti è sul terzo gradino del podio del Campionato italiano di società sitting-standing che si è tenuto a Roma dal 19 al 21 maggio scorsi.

Bocce in carrozzina: Luigi Conti sul podio ai nazionali

Il titolare del Bar Conti di Bindella (frazione di Erba), dove ha storicamente sede la Bocciofila Bindella, proprio recentemente ricostituita a tutti gli effetti, ed erede di altri campioni di bocce, ha infatti raggiunto questo importante traguardo alla sua sola seconda competizione importante in campo paralimpico. Si è trattata della prima edizione del Campionato italiano di società sitting-standing, presso il Centro tecnico federale di Roma, e Conti era atleta in prestito alla Motta Asd Treviso di Motta di Livenza, in Veneto.

"Abbiamo fatto un terzo posto – ci ha raccontato – Ma per me è una grande soddisfazione perché è solo la seconda gara che faccio in carrozzina, la prima davvero importante, e raggiungere questi livelli, con una giocata davvero buona anche in questa nuova modalità, è davvero un bel traguardo. Evidentemente nuova modalità, ma stesso “occhio” sulle bocce".

