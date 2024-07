Bocciodromo, la minoranza: "Dal 2020 è stato aperto per due anni, quali intenzioni ha l'Amministrazione?"

Il bocciodromo di Asso al centro di un comunicato inviato dalla minoranza consiliare: dal 2020 è rimasto aperto per poco più di due anni, al momento è chiuso e dunque l'opposizione chiede lumi all'Amministrazione comunale.

Bocciodromo ancora chiuso

Il gruppo Insieme per Asso, guidato da Roberto Melchiorre, ripercorre anzitutto quanto accaduto negli ultimi anni al bocciodromo, struttura che fa parte del centro sportivo comunale. "Il 6 ottobre 2020, quando il sindaco di Asso (Tiziano Aceti, ndr) aveva presentato al Consiglio comunale le linee programmatiche di governo 2020-2025 aveva indicato come priorità l’organizzazione di un centro sportivo come “polo di riferimento dei comuni della Vallassina per sport di squadra e individuali (campo da calcio, bocciodromo, palestra, ex campo da tennis)”. La realtà è che dall’inizio del mandato del sindaco Aceti il bocciodromo è rimasto aperto poco più di due anni: da giugno a ottobre 2021 e da metà luglio 2022 a inizio giugno 2024. Forse più che aspirare ad essere polo di riferimento per i comuni della Vallassina, il Comune di Asso dovrebbe prendere esempio dalle realtà dei comuni limitrofi dove ci sono esempi di eccellenti centri sportivi".

Sulla gestione e soprattutto sul futuro della struttura, l'opposizione si è già espressa più volte nel corso degli anni, come rimarca la stessa. "Abbiamo espresso perplessità rispetto alla scelta dell’Amministrazione comunale di procedere ad affidare la gestione dell’impianto sportivo in maniera frammentaria; abbiamo sempre sostenuto che il centro sportivo di Asso deve essere gestito da un unico operatore in grado di garantire la sicurezza, l'efficienza operativa e l'eccellenza dei servizi offerti, assicurando un ambiente ottimale per lo sviluppo e il benessere degli atleti e degli utenti. Purtroppo, i fatti stanno confermando quelle che sono le nostre osservazioni portate all’attenzione dell’Amministrazione comunale con un’interrogazione consiliare presentata a dicembre 2021, quando già la situazione sembrava piuttosto ingarbugliata e la pessima gestione del bocciodromo assolutamente discutibile".

Fondi per la palestra

Al centro della disquisizione non c'è solo il bocciodromo, perché il Coni concederà un finanziamento di 450.000 euro per la riqualificazione degli impianti sportivi. In particolare per completare la sistemazione della palestra, che verrà utilizzata soprattutto per il basket e la pallavolo. "Sono ingenti somme che il Comune di Asso dovrà comunque restituire e, pertanto, poiché la spesa graverà sugli

assesi, speriamo che l’amministrazione riveda immediatamente i propri piani in merito alla gestione, ad oggi rivelatasi fallimentare".

"In conclusione, auspichiamo che l’Amministrazione comunale si esprima al più presto con degli indirizzi chiari sul futuro del bocciodromo e più in generale faccia una seria valutazione per il rilancio dell’intero complesso sportivo che necessita di una gestione unitaria per la sua piena funzionalità e fruibilità da parte della cittadinanza" conclude Insieme per Asso.