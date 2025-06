Bodycam sì, bodycam no: contestazioni sulla strumentazione della Polizia locale

Polemica in Consiglio comunale a Olgiate Comasco sulla nuova strumentazione per la Polizia locale.

La scelta

L’assemblea cittadina di mercoledì 18 giugno è stata chiamata a votare anche variazioni al bilancio di previsione 2025-2027. Tra i punti di discussione, la questione della nuova strumentazione da mettere a disposizione della Polizia locale. Si parla, infatti, di 8.000 euro per acquistare bodycam per gli agenti.

Minoranze contrarie

Snocciolando i dati del primo semestre del 2025 della Polizia locale, in risalto il numero dei verbali, che hanno sfondato quota 3.000 in soli sei mesi (col mese di giugno non ancora concluso). A fronte della tipologia di attività, per i consiglieri dei gruppi di minoranza la spesa per le bodycam non è giustificabile.

Il richiamo a un atteggiamento diverso

Tra i motivi di discussione, anche l’atteggiamento che il consigliere di minoranza Igor Castelli ha contestato nei confronti della Polizia locale, in riferimento a come un agente si è rapportato con lui. Da qui la richiesta di un approfondimento da fare nei prossimi giorni col sindaco.