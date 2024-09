Bolettone in rosa: donati 13mila euro per la ricerca

Bolettone in Rosa: grazie alla camminata di domenica ad Albavilla sono stati raccolti 13.000 euro per la ricerca.

Che successo per la quarta edizione della manifestazione

Oltre cinquecento gli iscritti alla quarta edizione della camminata organizzata dalle Pink Ambassador con la referente provinciale Silvia Battagin per sostenere la Fondazione Umberto Veronesi. L’iniziativa benefica ha grande successo anche grazie al sostegno di tante realtà: dal main sponsor, la Bcc Brianza e Laghi, ma anche le associazioni Pro loco Alzate e Gruppo Brianza Nord di Alzate Brianza, i commercianti e i Comuni di Alzate e Albavilla e molte altre realtà. Lo slogan di quest’anno è «Abbi cura di splendere».

La referente Battagin ha espresso soddisfazione per l'ottimo risultato della manifestazione.

"E' andata davvero bene: siamo stati 520 iscritti, saliti al Bolettone, e sono stati raccolti circa 13mila euro. Il successo è stato possibile anche grazie a tantissimi sostegni e aiuti: dal main sponsor Bcc Brianza e Laghi, ma anche tutti gli sponsor che hanno fornito il materiale per i kit, i commercianti che hanno contribuito a vario titolo, i Comuni di Alzate e Albavilla per la collaborazione con la Protezione civile di Albavilla per l'aiuto nell'allestimento... Insomma grazie a tutti quelli che a vario titolo ci hanno aiutato".

Tra i programmi delle Pink Ambassador c'è sicuramente una quinta edizione, ma anche tante iniziative per parlare di ricerca e prevenzione: l'obbiettivo primario che ha portato a organizzare la camminata Bolettone in rosa, come sottolinea Battagin.

"Alcuni mi hanno già chiesto quando sarà l'anno prossimo! Siamo contenti di questo successo, ma oltre alla camminata faremo sicuramente anche tante altre iniziative: serate a tema per parlare di quanto sono importanti la ricerca e la prevenzione. Questo è poi il principale scopo delle Pink Ambassador, oltre a creare una rete di comunicazione per confrontarsi, darsi forza, chiedere sostegno e vicinanza, e divulgare proprio la importanza della cura e della prevenzione. Seguiteci sulle nostre pagine, proporremo presto altre iniziative!".