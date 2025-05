Bolletta luce e gas: un incontro per imparare a risparmiare

Una lezione per imparare a conoscere il contesto legato ai servizi di luce e gas: questa l'idea della Conferenza San Vincenzo de Paoli, che ha organizzato un incontro a Cantù.

Il contesto attorno alla bolletta di luce e gas

In programma per lunedì 12 maggio, alle 20.30, nella Sala Zampese della Bcc Cantù in corso Unità d’Italia 11 a Cantù, un evento aperto a tutta la cittadinanza, patrocinato dal Comune di Cantù e organizzato dalla Conferenza San Vincenzo de Paoli. Relatore della serata sarà Davide Zanon, segretario dell’associazione Codici Lombardia, attiva nella difesa dei diritti dei consumatori su tutto il territorio lombardo. Tra gli argomenti oggetto dell’incontro, a ingresso libero e gratuito, ci sono le buone prassi per risparmiare sui consumi energetici domestici, i suggerimenti utili per leggere correttamente la bolletta di energia elettrica e gas, i campanelli d’allarme per evitare possibili truffe telefoniche e cambi di fornitore indesiderati.

"Nuovi percorsi: per consumare meno, aiutare l’ambiente e risparmiare"

Il progetto, presentato lo scorso ottobre a Meda e della durata di un anno, è nato dalla sinergia tra questi due protagonisti: la Fondazione Banco dell’energia, organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla raccolta di fondi per supportare - con il coinvolgimenti di enti del terzo settore, persone e famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale, con un focus particolare sul contrasto alla povertà energetica - e Acinque, multiutility che si occupa della gestione integrata delle risorse energetiche, ambientali e idriche e Odv Società di San Vincenzo de’ Paoli - Consiglio Centrale Brianza, ente del terzo settore in prima linea nella lotta all’emarginazione sociale. Sostegno economico, transizione energetica e formazione, le tre strade perseguite dal progetto.