Gli aumenti delle bollette di luce e gas pesano anche sulle case di risposo del territorio che valutano aumenti sulle rette.

Bollette troppo alte: scatta l'allarme rette nelle case di riposo

"E’ un’ipotesi, stiamo considerando ogni intervento possibile per fare fronte ai rincari energetici" ha spiegato Luciana Corti, direttrice amministrativa della Rsa di Olgiate Comasco. Non escludono l'aumento delle tariffe nemmeno Fondazione Bellaria di Appiano Gentile, Porta Spinola di Mariano Comense e Casa Prina di Erba. Intanto i sindacati chiedono di non toccare le tariffe e si appellano alla Regione.

