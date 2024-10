Bombardamenti del '44, partite le iniziative per ricordare la tragedia

Messa solenne in Sant'Eufemia per ricordare le vittime

Una cerimonia molto partecipata e sentita

E' stata celebrata ieri sera, 30 settembre, la messa solenne in Sant'Eufemia celebrata da monsignor Angelo Pirovano a cui ha fatto seguito la benedizione del lavatoio di piazza Mercato, luogo tra i più colpiti dal bombardamento del 1944. Alla cerimonia hanno preso parte l'assessore alla Cultura Paolo Farano e il team di ricercatori (composto da Enrico Pina, Angela Ciceri, Clelia Orsenigo e Raffaele Serio), che hanno raccolto testimonianze, documenti e immagini sul terribile attacco di ottant'anni fa. Nel corso della serata ci sono stati pezzi musicali suonati dai Bej, la lettura da parte di Angela Ciceri della storia tracciata a suo tempo dal prevosto don Erminio Casati che aveva riportato il disastro, trovato in piazza appena accorso dopo i bombardamenti, sul chronicon parrocchiale.

"Importante mantenere memoria tra i giovani"

"E' difficile parlare in occasioni come questa. Sono due le parole che mi frullano in testa: la memoria e la speranza - ha dichiarato l'assessore Farano - E' importante infatti trasferire la memoria ai giovani e sono molto contento che siano state coinvolte anche le scuole. E la speranza che queste cose non vengano più a ripetersi".

Proprio ieri mattina, al teatro Excelsior, c'è stato un incontro con le scuole; mentre nel pomeriggio si sono ricordati i tragici fatti in Casa Prina.

Questa sera un incontro con la cittadinanza

Oggi, martedì 1° ottobre, alle 20.45 si terrà la conferenza "40 secondi per un errore, 80 anni di memoria... - Le incursioni aeree su Erba 1944-45" a cura dell’ingegner Serio: la serata sarà dedicata a tutta la cittadinanza nella sala polivalente del centro polifunzionale di San Maurizio.