Bonus Nuovi Nati in crescita a Cantù: "Un supporto per i neo genitori"

Sabato, 18 febbraio 2023, alle 11 presso la Sala 8 del Comune di Cantù, piazza Parini 4, si svolgerà la cerimonia simbolica di consegna del Bonus Nuovi Nati a un campione rappresentativo di famiglie canturine.

Il Bonus Nuovi Nati è la forma di sostegno progettata e promossa dall’Amministrazione comunale e destinata ai genitori dei bambini nati tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 residenti a Cantù.

“Abbiamo registrato un importante incremento delle domande di accesso, passando da 239 del 2021 alle 281 presentate nel 2022, a fronte di un numero complessivo di 287 nascite. Numeri importanti, che indicano come questa misura di sostegno incontri il favore delle famiglie e, seppur in piccola parte, possa supportare i neo genitori in un percorso complesso che coinvolge l’intero nucleo, sia sotto il profilo economico che psicologico - ha commentato Isabella Girgi, assessore ai Servizi Sociali - L’importo maggiorato rispetto al 2021 è testimonianza di quanto questa Amministrazione sia vicina alle famiglie canturine, intercettandone i bisogni e cercando di formulare risposte concrete anche attraverso lo sviluppo di una rete territoriale di sostegno articolata”.