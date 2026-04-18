Boom della sezione Primavera comunale

Volano le iscrizioni alla scuola dell’infanzia comunale di Bulgarograsso: raddoppiano i posti della sezione Primavera per soddisfare tutte le richieste.

Sezione primavera, un successo

Ha di che gioire Erika Mandaglio, assessore alla Scuola del Comune di Bulgarograsso. D’altra parte, il risultato raggiunto è segno non solo di un profondo interesse da parte delle famiglie ma anche della qualità del servizio offerto. “Abbiamo ampliato il numero dei bambini che possono iscriversi alla sezione Primavera – interviene Mandaglio – Ricordo che era partita con un numero totale di dieci posti”. A vederci lungo tutta l’Amministrazione comunale. “E’ la fine di un percorso iniziato a gennaio. La realizzazione di un sogno, di un desiderio”. Con queste parole, infatti, nell’ottobre 2024, il sindaco Fabio Chindamo aveva voluto sottolineare l’importanza della nascita della nuova sezione Primavera della scuola dell’infanzia. A distanza di un anno e mezzo, la decisione è risultata vincente.

“Un esigenza chiara”

“L’esigenza era chiara perché, a fronte dei dici posti occupabili, ci è arrivata una richiesta per 19 bambini – prosegue l’assessore con delega alla Scuola – Abbiamo iniziato a ragionare sul da farsi per capire meglio quale scelta effettuare. Cinque di questi bimbi sono non residenti ma tutti gli altri, invece, abitano a Bulgarograsso e avrebbero dovuto rimanere fuori se non fossimo andati ad aumentare la capienza”. Tutti accolti. “Si è cercato di interpretare questi dati: crediamo che sia un trend in crescita anche nei prossimi anni. In sostanza, la sezione primavera diventerà sempre più centrale per soddisfare le esigenze delle famiglie. Parliamo di bambini molto piccoli, nella fascia 2-3 anni: se i genitori lavorano, un nido potrebbe avere un costo troppo elevato da affrontare. Ecco, la primavera rappresenta un giusto compromesso”.