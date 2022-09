La nuotatrice bellagina Angelica Angilletta ha vinto, per meriti scolastici e sportivi, una borsa di studio per la Grand Valley State University in Michigan, Stati Uniti.

Borsa di studio negli Usa per la nuotatrice Angelica Angilletta

La ragazza sta attualmente seguendo il corso di laurea intitolato «Wildlife Biology», un corso di biologia ambientale volto allo studio per la conservazione delle specie e resterà negli states per tutta la durata del ciclo di studi, ovvero quattro anni, facendo ritorno in Italia solamente durante le vacanze estive. Ex nuotatrice per la squadra della Canottieri Lecco, da maggio ad agosto gareggerà per Insport, una nuova squadra nata in seguito alla scissione della precedente; nonostante ciò, il suo allenatore e alcuni suoi compagni sono rimasti gli stessi.

L'intervista sul Giornale di Erba da sabato 10 settembre 2022 in edicola

