Borse di studio ai ragazzi oltronesi meritevoli

Borse di studio agli studenti meritevoli di Oltrona di San Mamette.

"Questo traguardo non è solo il riflesso del vostro talento e del vostro lavoro, ma anche dell’importante supporto che è stato offerto dalle vostre famiglie e dall’intero corpo docente. Un plauso va anche a chi, con il proprio esempio e in varie forme, contribuisce ogni giorno a creare un ambiente scolastico inclusivo e stimolante in cui crescere".

Il sindaco Antonio Cesare Giussani ha voluto rimarca l’importanza della formazione e dell’impegno in relazione all’ormai tradizionale consegna delle borse di studio ai giovani studenti delle scuole medie che si sono distinti per i successi raggiunti. Nella mattinata di domenica 26 gennaio, in Sala consiliare, la meglio gioventù oltronese ha così ritirato l’attestato e il contributo comunale: 150 per gli alunni di prima e seconda e 112,5 per i ragazzi di testa. Presenti, oltre ai diretti interessati e al primo cittadino, anche il vicesindaco e assessore alla Cultura Angelo Stradella, il consigliere con delega all’Istruzione Luigi Graziani e la consigliera Nazarena Pini. Di seguito l’elenco degli studenti premiati. Per la classe prima della scuola secondaria di primo grado: Matilda Benedetti e Melissa De Agostini. Per la classe seconda: Elisa Colmegna. Per la classe terza: Gabriele Broggi, Paolo Corazzesi, Andrea Pagani, Marta Pagani, Noemi Pozza, Irene Laura Quargentan, Marco Schiavone, Alyssa Spanò e Alessandra Testerini.