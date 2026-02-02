Borse di studio di Bcc Brianza e Laghi a 28 studenti eccellenti

Borse di studio: premiati dalla Bcc Brianza e Laghi 28 studenti che hanno concluso il loro percorso scolastico con risultati eccellenti. La cerimonia si è svolta nella mattinata di sabato 31 gennaio ad Alzate, nella Sala Maggi della sede della banca.

28 gli studenti premiati in Sala Maggi

A introdurre la cerimonia di consegna è stato l’ingegner Giovanni Pontiggia, presidente della banca.

“Per una banca di credito cooperativo dare le borse di studio va oltre il contributo economico: significa riconoscere la banca come un elemento importante che affianca o potrebbe affiancare le nuove generazioni, accompagnandole nei momenti di studio – ha commentato un soddisfatto Giovanni Pontiggia, presidente della BCC Brianza e Laghi – Siamo tutti uguali all’interno di questo mondo, cosi è il credito cooperativo che fa appunto della cooperazione l’obiettivo principale. I ragazzi che sono diventati soci hanno una missione, ossia partecipare nel corpo sociale di un’istituzione sviluppata grazie ai vostri nonni e genitori e che voi giovani dovete proseguire. Consegnare la borsa di studio é fare un investimento su qualcosa che é il capitale umano che voi rappresentate per la società, uno strumento per partecipare a costruire una società che probabilmente ha bisogno di riscoprire dei valori. Sono, inoltre, un inizio su cui costruire il vostro futuro”.

Sono stati poi consegnati i riconoscimenti: sette gli stduenti premiati per la scuola media inferiore; così come per la scuola media superiore per il voto di maturità. In aumento gli studenti universitari che hanno presentato richiesta, coem aveva annunciato il presidente Pontiggia nelle scorse settimane: otto quelli che hanno ultimato il percorso di laurea; sei quelli premiati per la laurea breve.