Borse di studio, riconoscimento agli studenti meritevoli

Bando di concorso a Valmorea per l’assegnazione delle borse di studio.

Borse di studio, bando aperto

Il Comune sostiene gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado e i laureati. Il primo requisito indispensabile da rispettare per ottenere il premio è la residenza in paese. Gli iscritti all’ultimo anno delle medie devono aver conseguito il superamento degli esami con la votazione di almeno 9/10 (ottimo); gli iscritti all’ultimo anno delle scuole secondarie devono aver superato l’esame di qualifica professionale con votazione, nell’anno in corso, di almeno 90/100 e aver superato l’esame di stato con votazione, nell’anno in corso, di almeno 90/100; gli iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico devono aver conseguito la laurea nell’anno e non oltre la data prevista per la scadenza del presente bando, con una votazione pari o superiore a 100: possono presentare domanda anche tutti coloro che si sono laureati nel periodo compreso tra il primo ottobre 2025 e il 15 ottobre 2026.

Il valore dei premi

Per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado il premio ha il valore di 50 euro da destinare all’acquisto di libri e/o materiali per l’anno didattico seguente o all’abbonamento per i mezzi pubblici. Per gli studenti che hanno superato l’esame di qualifica professionale, invece, la borsa di studio ammonta a 100 euro. Per chi ha superato l’esame di Stato, il premio è di 150 euro. Infine, per i laureati borsa di studio di 200 euro per la laurea triennale, 250 euro per la laurea magistrale o a ciclo unico.

Le domande per ottenere le borse di studio dovranno essere presentate al Protocollo comunale entro la scadenza del prossimo 15 ottobre.