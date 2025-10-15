Borse di studio, premio ai giovani meritevoli

Il Comune di Bulgarograsso premia gli studenti meritevoli.
Consegna delle borse di studio
Domenica 12 ottobre, in piazza Risorgimento, la consegna degli attestati e dei contributi, dai 150 a 600 euro, a 13 studenti che hanno frequentato la scuola secondaria di primo grado, le superiori o l’università. Un momento sentito entrato, a pieno titolo, all’interno delle tradizioni bulgaresi. Quest’anno, inoltre, il momento di festa è stato preceduto dalla festa dell’”Avis” con la consegna degli attestati ai volontari donatori.
Gli studenti premiati
Per la scuola media, 200 euro ad Alessio Pellegrini (dieci con lode) e 150 euro a Mattia Radaelli, Noemi Marcarelli, Matteo Vallongo, Andrea Trappari e Nicolò Notaristefano (tutti con nove). Per la scuola secondaria, 250 euro ad Anna Musati (96/100), Anita Bulgheroni (96/100) e Alessia Braga (95/100). Università: 600 euro per il 110 con lode in laura magistrale a ciclo unico di Valeria Rimoldi e 300 euro a Elia Bulgheroni (laurea triennale, 110/110), Giulia Modoni (laura magistrale, 110/110 con lode) e Simonetta Braga (110/110).
“Abbiamo bisogno di voi”
“E’ un momento in cui ci si mette in gioco e in piazza – ha esordito il sindaco Fabio Chindamo – Dico solo che abbiamo bisogno di voi”. Gli ha fatto eco l’assessore alla Scuola Erika Mandaglio: “Sono convinta che l’impegno e la costanza vi ripagheranno sempre”. Durante a manifestazione donata anche la Costituzione ai diciottenni.