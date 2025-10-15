Borse di studio, premio ai giovani meritevoli

Sono 13 i bulgaresi che hanno ricevuto altrettanti assegni dall’Amministrazione comunale.

Il Comune di Bulgarograsso premia gli studenti meritevoli.

Consegna delle borse di studio

Domenica 12 ottobre, in piazza Risorgimento, la consegna degli attestati e dei contributi, dai 150 a 600 euro, a 13 studenti che hanno frequentato la scuola secondaria di primo grado, le superiori o l’università. Un momento sentito entrato, a pieno titolo, all’interno delle tradizioni bulgaresi. Quest’anno, inoltre, il momento di festa è stato preceduto dalla festa dell’”Avis” con la consegna degli attestati ai volontari donatori.

Gli studenti premiati

Per la scuola media, 200 euro ad Alessio Pellegrini (dieci con lode) e 150 euro a Mattia Radaelli, Noemi Marcarelli, Matteo Vallongo, Andrea Trappari e Nicolò Notaristefano (tutti con nove). Per la scuola secondaria, 250 euro ad Anna Musati (96/100), Anita Bulgheroni (96/100) e Alessia Braga (95/100). Università: 600 euro per il 110 con lode in laura magistrale a ciclo unico di Valeria Rimoldi e 300 euro a Elia Bulgheroni (laurea triennale, 110/110), Giulia Modoni (laura magistrale, 110/110 con lode) e Simonetta Braga (110/110).

“Abbiamo bisogno di voi”

“E’ un momento in cui ci si mette in gioco e in piazza – ha esordito il sindaco Fabio Chindamo – Dico solo che abbiamo bisogno di voi”. Gli ha fatto eco l’assessore alla Scuola Erika Mandaglio: “Sono convinta che l’impegno e la costanza vi ripagheranno sempre”. Durante a manifestazione donata anche la Costituzione ai diciottenni.