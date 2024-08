Bosisio Parini citato su "In Lombardia", il sindaco: "Riconoscimento importante"

Il borgo di Bosisio Parini è protagonista sul sito "In Lombardia". Il sindaco Paolo Gilardi: "Un riconoscimento importante".

Il consiglio del portale è quello di passare una mezza giornata girando il lago di Pusiano a bordo del battello elettrico Vago Eupili, tra relax e una bella vista. "L’escursione - come si legge sul sito - è una visita guidata alla scoperta delle bellezze del Lago, con attenzione all’aspetto storico e naturalistico del territorio, con uno specifico focus su flora, fauna ed ecosistema lacustre".

"Siamo molto soddisfatti per questo importante riconoscimento ottenuto da Regione Lombardia. L'obiettivo della nostra Amministrazione è quello di attirare un turismo di qualità e questo è un passo in avanti in tal senso. Bosisio si conferma un bellissimo Paese con tanto potenziale ancora da sviluppare. Desidero quindi ringraziare l'assessore Riva per il lavoro svolto", ha detto il primo cittadino, Gilardi.

L'assessore Elena Riva ha poi aggiunto: "Ringrazio Regione Lombardia e la Proloco Bosisio Parini per la preziosa occasione e collaborazione".