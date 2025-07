Boxe e arte in aiuto al popolo di Gaza

L'iniziativa

La Palestra popolare Angolo Rosso ha organizzato nei giorni scorsi una festa e una mostra per raccogliere fondi per alcuni progetti a supporto del popolo palestinese

La boxe scende in campo per sostenere la striscia di Gaza: grazie a un’iniziativa della Palestra popolare Angolo Rosso che si è svolta a Fino Mornasco sono stati raccolti circa 1200 euro per il popolo palestinese.

La raccolta fondi

La Palestra Popolare Angolo Rosso è un progetto nato nel 2018 che promuove corsi di pugilato amatoriale per persone di tutte le età, attualmente situata a Bulgarograsso. Per la fine dell'anno i suoi componenti hanno organizzato al palazzetto di via Leonardo da Vinci di Fino Mornasco una festa e per l’occasione hanno raccolto dei fondi per Gaza. Spiega Paolo Esposito, uno dei membri della palestra popolare:

"Due volte all’anno organizziamo una festa e parte del ricavato è sempre stato devoluto al progetto di Boxe contro l’assedio che aiuta Gaza boxing Woman, una palestra di pugilato femminile nella striscia di Gaza. Quest’anno abbiamo deciso di sostenere anche un secondo progetto".

Heart of Gaza

Ecco quindi la mostra "Heart of Gaza", che è stata allestita all’ingresso del palazzetto dello sport: una serie di opere d’arte realizzate da bambini e ragazzi, tra i 3 e i 17 anni che vivono a Gaza e che attraverso i loro disegni hanno raccontato gli orrori e l’inferno della guerra in corso. Spiega Paolo:

"Si è trattata di una mostra cruda e toccante. Le opere erano accompagnate da didascalie sui bambini, alcuni di loro non hanno più una casa o una famiglia".

Boxe contro l'assedio

Oltre a Heart of Gaza, nel palazzetto sono state esposte anche delle fotografie di Boxe contro l’assedio. Prosegue Esposito:

"Si tratta di un progetto creato per raccogliere fondi per dare un supporto concreto a una palestra di pugilato femminile. Grazie a Boxe contro l’assedio si offre anche supporto psicologico alle atlete. E’ un progetto importante al quale teniamo".

Così durante la festa della palestra, i partecipanti hanno potuto visionare foto e opere d’arte. Specifica Paolo:

"La mostra è andata bene e oltre alle persone che hanno preso parte alla nostra festa ci sono stati dei visitatori venuti appositamente per la mostra. Abbiamo messo dei bussolotti per raccogliere le offerte e abbiamo avuto un buon riscontro".

Tra festa e donazioni è stata quindi raccolta la cifra di circa 1200 euro che verrà destinata a entrambi i progetti, Heart of Gaza e Boxe contro l’assedio, a sostegno del popolo palestinese.