Braga (Pd): "Approvato il decreto per il contrasto alla peste suina. Chiesta iniziativa urgente anche per i cinghiali selvatici"

Chiara Braga, deputata comasca del Partito Democratico, ha fatto sapere che la Camera ha approvato il decreto per ostacolare l'avanzata della peste suina africana con 316 voti favorevoli, 2 contrari e 43 astenuti.

Le parole della deputata:

“Questa mattina la Camera ha approvato il decreto-legge, già licenziato dal Senato, che contiene un complesso di misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), una malattia virale, non trasmissibile all’uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale. Un provvedimento fortemente voluto da tutti i territori italiani, per i rischi connessi a questo virus e al fatto che possa facilmente allargarsi e contaminare anche altre aree produttive e allevamenti suinicoli, portando al collasso un’intera filiera, che rappresenta una straordinaria parte del più generale settore agricolo del nostro Paese. Come Partito Democratico – continua l'esponente del PD - abbiamo condiviso e sostenuto l’iniziativa assunta dal Governo per affrontare questa emergenza, giudicando molto positiva la possibilità riconosciuta al Commissario straordinario di chiedere allo Stato di intervenire in via sostitutiva nel caso le Regioni risultino inadempienti.