Brava Helena, un fulmine in moto: terza al Trofeo Simoncelli

A 7 anni conquista anche Giulianova. Nuova sfida vinta per la giovanissima Helena Laudi, campionessa in erba di motociclismo.

Un fulmine in moto

Nel fine settimana di sabato 28 e domenica 29 marzo, si è classificata terza alla prima tappa del Trofeo Simoncelli. Un grande risultato per la giovanissima di Lurate Caccivio, arrivato dopo le difficoltose prove libere. “Venerdì sono state sospese per il vento forte – spiega il papà Andrea Luadi – Sabato, invece, è caduta due volte e un avversario, senza fare apposta, le ha schiacciato una mano con la gomma”. Helena, però, grintosa come sempre, non si è persa d’animo ed è risalita in sella.

Altre cinque gare

“Siccome compete nella categoria Primi passi, non c’è una vera e propria classifica: tutti i partecipanti vengono premiati – prosegue il padre – La partenza è scaglionata e ci sono due secondi di scarto tra ogni pilota. Helena è partita ottava in Gara uno e in Gara due e, in entrambi i casi, è arrivata in terza posizione. Se avesse avuto più tempo avrebbe potuto anche fare meglio”. Prossima tappa, a maggio, Rieti. Ne seguiranno, poi, altre quattro.