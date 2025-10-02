“Breakfast for Gaza”, colazione di solidarietà per la popolazione palestinese

“Breakfast for Gaza” è l’iniziativa con cui il Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, che ha sede a Olgiate Comasco, rilancia l’impegno a sostegno della popolazione palestinese.

L’iniziativa di solidarietà

Il Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, in collaborazione con l’associazione “Dono” e le cooperative “Nuova Umanità” e “Il Gelso”, entra in gioco sulla scia della recente manifestazione sportiva (calcetto e basket) organizzata con successo dall’associazione genitori “La Lanterna”. Il comune denominatore: raccogliere fondi a favore di due progetti del gruppo di volontari “Frontiere di Pace”.

I progetti da sostenere

Sabato 4 ottobre, dalle 8.30 alle 11, al bar “Inclusive Coffee”, in via Europa Unita 2 a Faloppio, colazione gratuita, con possibilità di lasciare una donazione a sostegno dei progetti di “Frontiere di Pace” per l’accoglienza (sul territorio comasco) di ragazze palestinesi del campo rifugiati di Shatila e per continuare la fornitura di acqua nella Striscia di Gaza.

“Inclusive Coffee”

La mattinata di sabato vede al centro anche la disponibilità del personale impegnato al bar “Inclusive Coffee”, gestito da persone con disabilità. “I nostri ragazzi e le nostre ragazze sono carichi – sottolinea, entusiasta, Andrea Catelli, direttore del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese – Non vedono l’ora di fare questa iniziativa che aiuta la popolazione palestinese. Fervono i preparativi e come Consorzio abbiamo ottenuto reazioni molto positive”.