Si terrà martedì 21 marzo, alle 21 Biblioteca di Brenna l’incontro dal titolo “1944-1945: bombe su Erba e sulla galleria del Terrò. Le incursioni aeree sulla Brianza comasca, immagini e documenti” a cura del ricercatore storico Raffaele Serio. Interverranno l’Assessore comunale Alessandro Nardin e il Presidente del Gruppo, Roberto Cerati.

Brenna: ricordando i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale sulla Brianza comasca

L'evento presenta anche un sottotitolo "Cronaca di un passato doloroso e la necessità di preservare la memoria storica" che riflette l'importanza di ricordare gli eventi tragici del passato e di mantenere viva la memoria collettiva, in modo da evitare che si ripetano e per onorare le vittime. L'incontro permetterà ai partecipanti di acquisire ulteriori conoscenze e testimonianze sulla storia della Brianza comasca durante la Seconda Guerra Mondiale, e di preservare la memoria di un passato doloroso ma fondamentale per comprendere la realtà attuale.

Un po' di storia

In seguito ai tragici bombardamenti di Erba (30 settembre/1 ottobre 1944), la guerra finì per coinvolgere anche località minori della zona e la linea ferroviaria Como-Lecco. Nella primavera del 1945 le forze alleate bombardarono la galleria ferroviaria tra Anzano del Parco, Brenna e Cantù. Erano le ultime incursioni, il mese successivo la guerra sarebbe finita.

L’attacco fallì l’obiettivo di far crollare la galleria ed ebbe poche conseguenze poiché avvenne in un’area boschiva; chi era al lavoro nei pressi passò comunque dei momenti terribili. Di questo fatto oggi si sta perdendo la memoria, ma nel bosco ci si può ancora imbattere nelle tracce rimaste, ovvero buche di importanti dimensioni. A non molta distanza passa il sentiero Meda-Montorfano, ma dei frequentatori pochi sanno quel che accadde lì vicino.

La serata sarà l’occasione per fare memoria di quanto accaduto e per eventualmente raccogliere ulteriori dettagli e testimonianze.