Torna, dopo un anno dalla prima edizione, il Memorial Carlo Capararo organizzato dalla Briantea84.

Briantea84: domenica va in scena la seconda edizione del Memorial Carlo Capararo

Domenica 2 aprile dalle 15 tornerà l’appuntamento con il Memorial Carlo Capararo, seconda edizione. La piscina di Cantù di via Papa Giovanni XXIII sarà la location della manifestazione di nuoto Fisdir (Federazione Italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali), valida per il circuito Nord Cup e patrocinata dal Comune di Cantù. Briantea84, in cabina di regia, attenderà 124 atleti in rappresentanza di 15 società sportive iscritte (13 in gara, 2 fuori gara). La BLM Briantea84, capitanata da Silvia Longoni (tecnico e responsabile del settore Fisdir canturino) si presenterà ai blocchi di partenza con 11 atleti: Clelia Brioschi, Giorgia Conti, Sabrina De Dominicis, Ottavio Familiari, Davide Maniscalco, Giorgia Marrella, Emanuele Meloni, Francesca Orsi, Davide Resnati, Simone Rossetti, Gianluca Zoia.

A supporto dell’organizzazione e nell’operatività delle gare, presente la società sportiva Taurus e Forus Italia, gestore dell’impianto.

“Mi aspetto una manifestazione ricca di emozioni, carica, con tante persone in vasca e altrettante fuori ad aiutare - ha commentato Alessandro Pezzani, responsabile del settore nuoto di Briantea84 -. Sarà un grande evento. Carlo sarebbe stato molto emozionato per tutto questo. Per noi significa molto poterlo ricordare, perché Carlo ha dato tanto a questa società e ai suoi ragazzi, mettendoci sempre il cuore: glielo si deve. Saremo tutti lì”. “La gara avrà un grandissimo valore a livello affettivo - ha aggiunto il tecnico Longoni -, siamo emozionati. Dal punto di vista della preparazione, ho portato gli atleti ad essere in forma in questo periodo e i frutti si sono già visti anche la settimana scorsa a Gussago. Mi auguro che in questi ultimi giorni, con un po’ di defaticamento, arriveremo pronti alle gare di domenica. Stiamo entrando in un periodo importante di manifestazioni e le sessioni di allenamenti saranno gestite per farci trovare preparati al meglio. Gli atleti hanno sicuramente un po’ di agitazione. In questo caso si legge ancora più entusiasmo perché siamo in casa, sperando che queste emozioni siano una spinta per fare ancora meglio”.

Carlo Capararo

Carlo Capararo è scomparso prematuramente il 12 aprile del 2021. È stato uno storico tecnico del settore nuoto di Briantea84 che per oltre quindici anni ha dedicato il suo tempo alla crescita sportiva e umana degli atleti, allenandoli con dedizione, appassionandoli allo sport. La sua presenza si è sempre sentita anche fuori dalla vasca, con supporto e motivazione costante al gruppo staff, ai volontari e alle famiglie. Quella di domenica sarà la seconda edizione della manifestazione in sua memoria.

Le gare della BLM (dalle 14 riscaldamento):