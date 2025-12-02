Briantea84 ha un nuovo pullmino

Il dono è singolare ma si legge sempre al plurale. Servono infatti tante mani e tanti aiuti per riuscire a realizzare piccoli o grandi progetti. Così è stato a Cantù per la campagna di raccolta fondi avviata un anno fa da Briantea84 per poter acquistare un nuovo pulmino.

Le iniziative

Eventi di raccolta fondi, vendite benefiche e l’impegno concreto di amici, imprenditori e associazioni del territorio per un mezzo che vale molto più di quanto costa. Inestimabile l’importanza di trasportare giovani con disabilità in giro per tutta Italia e spesso anche in Europa per disputare tornei e competizioni. Nel giorno mondiale del Giving Tuesday, non c’è storia migliore per trasmettere l’importanza sociale del dono e la sua ricaduta concreta sulla vita delle persone. Un lungo lavoro, durato un’intera stagione sportiva, ha permesso a Briantea84 di raccogliere i 37.454,00 euro necessari al nuovo mezzo. Le sinergie messe in campo sono state molteplici, dalla sensibilizzazione delle famiglie dei tesserati con la vendita dei calendari 2025 (2 mila euro) fino al coinvolgimento del Gruppo Alpini di Cantù che hanno stanziato ben 4 mila euro al progetto. Non poteva mancare, naturalmente, anche il supporto del Giardino di Luca e Viola (3.500 euro), da sempre vicino alle necessità del territorio comasco e, in particolare, ai progetti di Briantea84. A novembre dell’anno scorso, la cena benefica “Basket e bollicine” con Dan Peterson ha permesso di portare al progetto poco più di 4 mila euro. Anche tutte le donazioni raccolte durante il Campionato di Serie A 2024-25 al PalaMeda (poco più di 9 mila euro) sono confluite in questa causa e parte della raccolta benefica della Nuota Donando 2024 (per 2.290 euro). Infine, un grosso aiuto è arrivato dai singoli donatori, persone vicine all’associazione o aziende, per circa 8.500 euro. A tutto questo bisogna aggiungere l’incasso della vendita dell’Opel Movano, mezzo che è stato sostituito (4.000 euro).

L’unione fa la forza

Un segnale evidente che, per raggiungere grandi obiettivi, serve un grande lavoro di squadra e molta pazienza. Perché insieme si possono davvero fare cose incredibili. Gianantonio Tomaselli, presidente di Briantea84: “Il pulmino è un mezzo importante per la nostra associazione. Ogni settimana tecnici e volontari trasportano tanti giovani atleti per praticare sport, affrontare tornei e vivere esperienze incredibili. Non è stato facile e, come testimoniano i dati, c’è stato bisogno dell’aiuto di tutti. Raggiunto l’obiettivo, si festeggia. Oggi si celebra il Giving Tuesday, in cui si ricorda il tema del dono che è molto caro anche alla nostra associazione. Abbiamo tanti progetti e molti sogni, per questo invitiamo le persone a venire a conoscerci per supportarci e sostenerci nelle nostre attività: ogni gesto conta. Come nel caso del pulmino: non è un semplice mezzo, è vita”.Walter Brambilla, coordinatore del Gruppo Alpini di Cantù: “Già conoscevo Briantea84 a livello sportivo e mi piaceva tantissimo. Sono poi diventato capo gruppo degli Alpini di Cantù. Nel frattempo, ho invitato ad iscriversi nel gruppo Maurizio Cattaneo e abbiamo iniziato a parlare del club biancoblù. Lo scopo degli Alpini è quello di raccogliere fondi e donarli a chi ne ha più bisogno. Poi durante un pranzo, parlando con lui, abbiamo pensato a Briantea84. Da lì ho iniziato a documentarmi e a capire come poter fare. Ho presentato questa proposta in Consiglio e abbiamo sostenuto l’acquisto del nuovo pulmino. Per chi ha voglia di conoscere, Briantea84 è tantissime cose. Noi siamo fieri e orgogliosi di aver dato il nostro contributo per creare un mondo più inclusivo e accessibile per le persone con disabilità”. Alberto Molteni, Presidente Giardino di Luca e Viola: “Il dono fa bene a chi dona, non a chi lo riceve. Il messaggio è che con Briantea84 e con le altre associazioni è bello perché si cresce insieme, lavorando in rete. Il dono ci deve far diventare delle persone migliori. Per questo siamo contenti di aver contribuito all’acquisto di un pulmino nuovo per questa fantastica associazione”.