Si è chiuso ufficialmente il progetto Be Inspired di Briantea84 per la stagione sportiva 2022-23. I numeri parlano positivo con 3729 giovani incontrati tra scuole, oratori e società sportive in 55 appuntamenti svolti da settembre a luglio in 5 province della Lombardia: Como, Monza-Brianza, Milano, Lecco e Varese (e uno svolto in maniera straordinaria in Francia, da remoto).

Briantea84: numeri da record per Be Inspired, il progetto che divulga i valori paralimpici

Protagonisti, come sempre, dei testimonial d’eccezione: gli atleti della squadra di Serie A della UnipolSai Briantea84 Cantù che oltre agli impegni sportivi sul campo (allenamenti, partite e attività in palestra) sono coinvolti attivamente in un calendario fitto di appuntamenti durante la stagione.

Obiettivi? La diffusione dei valori paralimpici, partendo dalla storia personale di ogni singolo giocatore. Sconfiggere pregiudizi legati alla disabilità, portando una conoscenza più ampia agli interlocutori. Da lì, la creazione di un dibattito che porta ogni singolo giovane a confrontarsi e ad ampliare le proprie conoscenze. All’interno non sono mancati gli incontri di “Io Tifo Positivo” di Comunità Nuova, una realtà con cui Briantea84 collabora da oltre 10 anni. Educare il tifoso, vivere positivamente l’evento sportivo dagli spalti è una delle sfide più forti da portare a questa nuova

generazione.

Anche in questa stagione, preziose sono state le sinergie con i comuni. A Meda si è creato un forte legame con le realtà locali (scuole, oratori e società sportive), ormai stabilito da oltre un lustro e aiutato dalla presenza attiva sul territorio della squadra che si allena e gioca al PalaMeda.

In concomitanza con il periodo in cui Briantea84 ha organizzato la fase finale dell’Eurocup 1 (la seconda manifestazione internazionale per club più importante nel panorama del basket in carrozzina), il comune di Lentate sul Seveso (territorio che ha ospitato una parte dell’evento, sul parquet della palestra di via Madonna del Ghisallo) ha accolto Briantea84 in un vero e proprio tour

nelle scuole in preparazione al torneo europeo.

Con il Comune di Cantù si è rafforzato il progetto “A scuola di sport” rivolto agli istituti primarie del canturino. Infine, nel periodo estivo Briantea84 ha portato la sua esperienza nei centri estivi di Milano, in collaborazione con MilanoSport, in preparazione all’evento “Fase finale del campionato open/giovanile 3vs3 di basket in carrozzina” che ha visto il patrocinio del Comune di Milano (PalaIseo, 8-9 luglio, ndr).

Sperimentale e di impatto, invece, il secondo anno di collaborazione con la Polisportiva Veranese nell’ambito del progetto “Lo sport che va oltre” dove gli atleti della UnipolSai si sono messi nel ruolo di allenatori per un giorno, insegnando basket (quello tradizionale, in piedi) a giovanissimi delle scuole elementari.

Be inspired

Briantea84 è promotrice di cultura, offrendo alle nuove generazioni la possibilità di crescere con una carta in più, quella dell’inclusione. Un processo educativo che raggiunge anche le famiglie che affiancano i loro figli in un cammino importante per il futuro. Il progetto è rivolto ai giovani delle scuole, degli oratori e delle società sportive tra le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Milano e Varese. Dal 2008 ad oggi sono oltre 50.000 i bambini e i ragazzi incontrati dai testimonial d’eccezione, protagonisti di Be Inspired: gli atleti della UnipolSai Briantea84 Cantù di basket in carrozzina.

Sei una scuola, un oratorio o una società sportiva e vuoi saperne di più? Scrivi a ufficiostampa@briantea84.it.