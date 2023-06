Nel pomeriggio di martedì 30 maggio si è svolta la presentazione di Be Inspired 2023-24, progetto rivolto ai giovani delle scuole, degli oratori e delle società sportive del territorio. Promosso da Briantea84 da oltre 15 anni, il percorso ha l’obiettivo di diffondere i valori dello sport paralimpico a sempre più giovani, promuovendo l’inclusione e provando a costruire una nuova generazione più consapevole sui temi della disabilità.

Briantea84 presenta il progetto Be Inspired. Obiettivo? Divulgare i valori dello sport paralimpico

Alla Sala Zampese della BCC Cantù di Corso Unità d’Italia a Cantù a fare gli onori di casa è stato Angelo Porro (presidente BCC) che ha salutato gli insegnanti, gli educatori e i dirigenti presenti prima del benvenuto dato da Gianantonio Tomaselli, presidente di Briantea84.

L’incontro ha visto il susseguirsi di tante testimonianze, presentate per illustrare i diversi punti di vista del progetto. Silvia Mauri, insegnante dell’Istituto Cardinal Ferrari di Cantù, ha sottolineato l’importanza per la sua scuola di aver aderito a Be Inspired per i temi sviluppati durante l’anno scolastico e gli obiettivi formativi raggiunti con gli studenti. A sostegno di tutto questo, l’intervento delle due alunne Sofia e Ludovica che hanno raccontato l’esperienza vissuta in classe con uno degli atleti della UnipolSai Briantea84 Cantù e della visione della partita di basket in carrozzina al palazzetto.

In tema atleti, Filippo Carossino - da oltre 10 anni uno dei giocatori storici della società Briantea84 - ha lasciato un videomessaggio (attualmente è in ritiro pre mondiale di basket in carrozzina, ndr) per i presenti in cui ha raccontato la sua visione del progetto da testimonial. Infine i racconti di mamma Maria e di suo figlio Andrea. Una famiglia completamente sconvolta, in positivo, da Briantea84. La conoscenza dello sport paralimpico, per loro, arriva grazie al primo incontro Be Inspired a scuola.

Poi la visione della partita che da quel giorno cambierà i piani di tutti i sabati sera seguenti: sempre presenti e in prima fila per assistere alle gare casalinghe della UnipolSai Briantea84 Cantù e la consapevolezza da parte di Andrea - da poco più di un anno la sua disabilità fisica si è aggravata e oggi utilizza la carrozzina per muoversi - che comunque nella vita si può fare tutto.

Agli addetti ai lavori presenti è stato consegnato un documento illustrativo del progetto e una scheda di preadesione da riconsegnare via mail entro il 30 giugno. Per chi volesse avere informazioni e dettagli, scrivere a ufficiostampa@briantea84.it.

Be Inspired

Briantea84 è promotrice di cultura, offrendo alle nuove generazioni la possibilità di crescere con una carta in più, quella dell’inclusione. Un processo educativo che raggiunge anche le famiglie che affiancano i loro figli in un cammino importante per il futuro. Il progetto è rivolto ai giovani delle scuole, degli oratori e delle società sportive tra le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Milano e Varese. Dal 2008 ad oggi sono oltre 50mila i bambini e i ragazzi incontrati dai testimonial d’eccezione, protagonisti di Be Inspired: gli atleti della UnipolSai Briantea84 Cantù di

basket in carrozzina.