BrianzaBiblioteche: 13 Comuni del comasco aderiscono alla rete

Tredici comuni comaschi passeranno dal Sistema bibliotecario Brianza Comasca a BrianzaBiblioteche a partire dal 1 gennaio 2024. Si tratta dei Comuni di: Arosio; Cabiate; Canzo; Carimate; Carugo; Castelmarte; Erba; Eupilio; Inverigo; Lambrugo; Longone al Segrino; Lurago d'Erba e Merone.

Il sistema

Gli utenti di queste biblioteche possono iscriversi ai servizi al link https://www.brianzabiblioteche.it/preiscrizione-online/. BrianzaBiblioteche è un sistema bibliotecario che a oggi offre a oltre 100.000 utenti un accesso ampio e qualificato alla conoscenza: spazi d'incontro, aggregazione, divertimento, studio e formazione per bambini, ragazzi, adulti e anziani. Con i nuovi ingressi, BrianzaBiblioteche passa da 28 a 41 Comuni inclusi nella propria rete - raggiungendo quasi 72mila cittadini in più - e da 34 a 47 biblioteche, passando così da 1.300.000 a oltre 1.600.000 documenti in totale. “L'ingresso di questi nuovi comuni – osserva l’assessore alle Biblioteche Viviana Guidetti - rappresenta una conferma dell'eccellenza del Sistema BrianzaBiblioteche, che risulta essere tra le reti bibliotecarie lombarde con i più alti livelli di servizio”.