Bric’s rinnova la collaborazione con il Como 1907

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Bric’s, storica azienda di Olgiate Comasco, e Como 1907 rinnovano la collaborazione per la stagione 2026-2027.

Bric’s si conferma Official Lario Business Club Member di Como 1907

Bric’s annuncia il rinnovo della collaborazione con Como 1907 per la stagione 2026-2027,

confermando la propria presenza nell’Official Lario Business Club. L’accordo prosegue in un momento particolarmente significativo per il club, che, dopo un’annata di grande crescita, ha raggiunto la storica qualificazione alla Uefa Champions League. Un traguardo che proietta la squadra in una nuova dimensione e amplia ulteriormente il respiro internazionale di una partnership nata sulle rive del Lago di Como.

La collezione personalizzata per la squadra

Durante gli impegni in Italia e in Europa, il Como 1907 viaggerà con una selezione di prodotti Bric’s appartenenti alla collezione “Como Como Como”. La dotazione comprende i trolley della collezione Bellagio e i borsoni della linea Firenze, entrambi proposti nella tonalità panna e personalizzati con la grafica “Como Como Como”. Il motivo oversize, declinato nei colori associati al club, incontra i dettagli in pelle color tabacco distintivi di Bric’s, dando vita a un insieme coordinato e immediatamente riconoscibile.

Dalle rive del lago ai campi da calcio europei

Il rinnovo rafforza una relazione che trova nel territorio il proprio punto di partenza e nel viaggio

una naturale dimensione condivisa. Como 1907 porta sul campo una visione dinamica e ambiziosa del calcio, mentre Bric’s accompagna da sempre il movimento attraverso prodotti capaci di unire design, affidabilità e attenzione al dettaglio.

“Orgogliosi di questo percorso”

“Siamo orgogliosi di proseguire il percorso al fianco di Como 1907 – commenta Roberto Briccola, presidente di Bric’s – proprio in una stagione così importante per il club. Vedere la squadra raggiungere la Champions League rappresenta un risultato straordinario per Como e per tutto il territorio. Questa collaborazione ci permette di accompagnarla verso nuovi traguardi con prodotti che raccontano la nostra comune origine e una visione sempre più internazionale”. Bric’s e Como 1907 rinnovano così un legame costruito sull’appartenenza, sulla progettualità e

sulla volontà di portare il nome di Como verso nuove destinazioni.