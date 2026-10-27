Bric’s sigla la partnership con le campionesse d’Italia della Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano

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Bric’s, azienda di Olgiate Comasco, annuncia con orgoglio la nuova partnership con le Campionesse d’Italia della Prosecco DOC Imoco Volley,

entrando per la prima volta nel mondo della pallavolo in qualità di Sponsor Bronze e Official Travel Luggage Partner per la stagione sportiva 2026-2027.

Bric’s, la novità nel mondo del volley

Una collaborazione che racchiude due realtà accomunate da valori condivisi come ricerca dell’eccellenza, determinazione, spirito di squadra e visione internazionale. Da un lato Bric’s, punto di riferimento nel mondo della valigeria e degli accessori da viaggio; dall’altro Prosecco DOC

Imoco Volley, una delle squadre più vincenti e riconoscibili del panorama pallavolistico nazionale e internazionale, protagonista negli ultimi anni di una straordinaria serie di successi in Italia e in Europa.

Le Pantere viaggiano con Bric’s

Nel corso della stagione, le giocatrici della squadra, le celebri Pantere, affronteranno i propri impegni sportivi in Italia e all’estero accompagnate da una selezione di prodotti Bric’s appositamente personalizzati. Per le trasferte, la squadra viaggerà con i trolley Bellagio nella colorazione blu, personalizzati con il logo delle Pantere. Una collezione iconica che rappresenta da anni una delle espressioni più riconoscibili del mondo Bric’s, coniugando eleganza, funzionalità e comfort. Accanto alla valigeria, le atlete avranno a disposizione la Sportina della X-Collection, anch’essa nella tonalità blu e personalizzata per la squadra. Grazie alla sua versatilità e funzionalità, la borsa accompagnerà le giocatrici durante gli spostamenti e nella gestione degli oggetti essenziali della quotidianità, dentro e fuori dal campo.

Una partnership fondata su valori condivisi

Il viaggio rappresenta una componente essenziale della vita sportiva di una squadra impegnata ai massimi livelli, tra campionato, coppe nazionali e competizioni internazionali. Attraverso la nuova partnership, Bric’s metterà a disposizione delle atlete prodotti progettati per garantire affidabilità, praticità e stile, accompagnandole in ogni nuova sfida. “Siamo particolarmente orgogliosi di affiancare Prosecco DOC Imoco Volley, una realtà che rappresenta un’eccellenza dello sport italiano e che negli anni ha saputo affermarsi ai massimi livelli internazionali”, commenta Roberto Briccola, presidente di Bric’s. “Questa partnership ci permette di entrare nel mondo della pallavolo condividendo valori che sentiamo profondamente nostri: impegno, determinazione, spirito di squadra e continua ricerca dell’eccellenza. Accompagneremo le Pantere nei loro viaggi con prodotti che rappresentano al meglio la nostra idea di qualità e stile italiano”. Pietro Maschio, co-presidente di Prosecco DOC Imoco Volley: “Le nostre Pantere sono celebri oltre che per i loro successi sportivi anche per l’eleganza e l’ingresso nella squadra dei nostri sponsor di un partner di prestigio internazionale come Bric’s è un plus importante per il nostro club e per la nostra immagine in Italia e all’estero. Avere Bric’s al nostro fianco è motivo di orgoglio, garanzia di qualità e di condivisione di valori positivi”.

Con questa collaborazione, Bric’s rafforza il proprio legame con il mondo dello sport e con una realtà che continua a distinguersi per risultati, ambizione e capacità di rappresentare l’eccellenza italiana nel panorama internazionale.