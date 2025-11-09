Brucia il tetto, residenti evacuati

Momenti di paura nella notte a Bellagio dove ha preso fuoco il tetto di una abitazione. I residenti sono stati evacuati

Il tetto a fuoco

L’intervento dei vigili del fuoco è scattato dale 23 a seguito dell’incendio divampato sul tetto e mansarda di una abitazione di via Lotario a Civenna di Bellagio. Sul posto, oltre ai carabinieri e ai soccorritori, sono arrivate otto squadre dei vigili del fuoco di Canzo Erba, Como e Valmadrera per le complesse operazioni di spegnimento.

Non ci sono stati fortunatamente feriti, mentre circa centoventi metri quadrati di tetto più mansarda sono andati totalmente distrutti. I residenti hanno trovato autonomamente sistemazione temporanea.