Brucia il tetto, residenti evacuati

Otto squadre dei vigili del fuoco questa notte a Bellagio per spegnere l'incendio su un tetto

Bellagio · 09/11/2025 alle 10:20

Momenti di paura nella notte a Bellagio dove ha preso fuoco il tetto di una abitazione. I residenti sono stati evacuati

L’intervento dei vigili del fuoco è scattato dale  23 a seguito dell’incendio divampato sul  tetto e mansarda di una abitazione di via Lotario a Civenna di Bellagio. Sul posto, oltre ai carabinieri e ai soccorritori, sono arrivate  otto squadre dei vigili del fuoco di Canzo Erba, Como e Valmadrera per le complesse operazioni di spegnimento.

Non ci sono stati fortunatamente feriti, mentre  circa centoventi metri quadrati di tetto più mansarda sono andati totalmente distrutti. I residenti hanno trovato autonomamente sistemazione temporanea.

