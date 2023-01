Una piazza Garibaldi gremita ieri sera, giovedì 26 gennaio 2023, ha fatto da splendida cornice all'accensione del rogo della Giubiana di Cantù.

Brucia la Giubiana di Cantù: fiamme alte e piazza gremita

Dopo due anni in versione ridotta la Giubiana di Cantù è tornata in grande stile in un evento organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le tante associazioni del territorio.

Il corteo storico, messo in scena dal gruppo di rievocazione coordinato da Luisella Arrighi e accompagnato dai “tamburini” del Corpo Musicale La Brianzola, è partito dal Parco Martiri delle Foibe alle 20.45, snodandosi per le vie del centro canturino in direzione Piazza Fiume, via Cavour, via Matteotti, ruotando attorno Piazza Garibaldi per giungere all’imbocco di via Dante attorno alle 21.30.

Dopo la lettura della sentenza, realizzata dall’attore Luigi Marelli della Compagnia Teatrale San Genesio, si è tenuto lo spettacolo piromusicale della Società Maratrello Group Srl, con effetti esclusivamente di luce e colore senza esplosione. Uno spettacolo dato anche dalle fiamme del rogo che si è acceso senza difficoltà, segno, come vuole la tradizione, di buon auspicio.

L'accensione del rogo