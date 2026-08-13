Brucia sterpaglie e le fiamme intaccano le case: evacuate ventisei famiglie e tre palazzine

Si stanno svolgendo in questo momento le operazioni di controllo per la sicurezza delle palazzine di via Fiume e dei residenti: i Vigili del fuoco stanno effettuando le opportune verifiche a seguito del rogo che ha coinvolto le abitazioni

Fiamme partite da un campo adiacente le abitazioni

Intorno alle 11 di questa mattina, giovedì 13 agosto, sono stati allertati i soccorsi per un incendio che ha messo in pericolo gli abitanti di tre condomìni di via Fiume. Le fiamme sarebbero partite da un campo adiacente dove un uomo avrebbe bruciato alcune sterpaglie. Complice però il caldo torrido, il fuoco avrebbe prima intaccato una pianta e da lì le scintille avrebbero poi raggiunto le abitazioni confinanti. In particolare il rischio più grande per i piani alti, mansardati. Immediata l’evacuazione dei residenti, che hanno trovato riparo sotto alcuni alberi di pertinenza del condominio.

Raccolte le testimonianze dei presenti

Sul posto si sono subito portati i Vigili del fuoco, con cinque camionette, per effettuare le operazioni di spegnimento dell’incendio e, con l’ausilio delle autoscale, provvedere alla messa in sicurezza dei tetti e delle parti in legno delle palazzine.

Immediato l’arrivo anche dei Carabinieri che hanno provveduto a raccogliere le testimonianze dei presenti e a cercare di fare chiarezza sull’accaduto.

Il supporto del sindaco e dell’assessore durante le operazioni

In via Fiume, appena scattato l’allarme, sono giunti anche il sindaco, Ettore Pelucchi, e l’assessore Loris Staglianò che hanno portato supporto nelle operazioni di evacuazione delle ventisei famiglie residenti nei condomìni. Ecco le parole del primo cittadino:

“Stiamo cercando di dare sostegno. Le forze dell’ordine interessate ci sono e insieme alla Protezione civile si stanno organizzando gazebi per dare riparo alle persone che sono fuori casa. Con questo caldo è importante portare loro acqua e garantire un luogo all’ombra. Fortunatamente non si sono stati problemi a livello sanitario. Una volta verificato lo stato degli appartamenti si capirà quanti potranno fare ritorno all’interno delle proprie abitazioni”.