Brucia un tetto: tre mezzi per domare le fiamme

Vigili del fuoco in azione questa mattina per limitare danni alla struttura.

Erba · 10/02/2026 alle 11:43

Intorno alle 10 di oggi, martedì 10 febbraio, i Vigili del fuoco si sono recati in via Como a Erba per un intervento a un edificio il cui tetto ha preso fuoco.

Nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta

Questa mattina, poco prima delle ore 10, a Erba in via Como i mezzi dei Vigili del fuoco sono intervenuti per domare un  incendio a un tetto. Gli uomini – intervenuti con tre mezzi da Erba, Canzo e Como – hanno estinto le fiamme limitando i danni alla struttura. Non si segnalano persone coinvolte e l’abitazione è agibile.

