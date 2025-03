Bulgarograsso sotto i 4mila residenti: crollano le nascite... e i matrimoni

A picco. Nascite, matrimoni e popolazione: è un grafico in netta picchiata, quello che fotografa lo stato di salute di Bulgarograsso.

Bulgarograsso, dati impietosi

In questo senso, i dati diffusi dall’ufficio Servizi demografici sono impietosi e sottolineano uno scenario preoccupante. Dopo tre anni di sostanziale impasse, il numero dei bulgaresi è crollato sfondando, al ribasso, quota 4.000. Nel 2020 la popolazione era composta da 4.052 individui, nel 2021 sono passati a 4.033. Poi, l’anno successivo, sono diventati 4034. Nel 2023 la discesa a 4.030, fino a raggiungere gli attuali 3.994. Il sindaco Fabio Chindamo analizza i dati: "Ci sono due elementi che pesano. Il primo è il numero degli emigranti: sono stati 136 contro i 117 immigrati. Quindi, il primo saldo negativo. E poi le nascite, confrontate coi decessi: 26 le prime e 36 i secondi".

Saldo negativo

Insomma, non c’è da stare allegri. "Come Comune abbiamo cercato di andare incontro ai nuovi genitori o a chi sta pensando di avere un bambino. Ad esempio, abbiamo lasciate invariate le rette della scuola dell’infanzia e introdotto la sezione primavera. Certo, il problema va risolto a livello sociale e nazionale. Penso, ad esempio, alla questione casa: ormai hanno raggiunto prezzi proibitivi, così come gli affitti. Difficile, quindi, per una coppia, poter pensare di fare figli: se si vive in situazioni di precariato, il risultato è questo. Aggiungerei che, evidentemente, nemmeno la politica di far fronte alla problematica tramite dei bonus ha sortito un qualche effetto. Infine, pure gli immigrati fanno meno figli".

Matrimoni in picchiata

Situazione emblematica anche per quanto riguarda i matrimoni: lo scorso anno, calcolando anche le unioni civili, sono stati solamente 12. "Fa impressione la differenza tra i dati relativi al rito civile e a quello religioso: 11 unioni in Comune e una sola in chiesa - conclude il primo cittadino - Inizialmente, si pensava fosse il risultato dei lockdown del Covid ma, in realtà, non è così: ormai si tratta della normalità". Un dato in controtendenza, invece, è quello relativo alle cittadinanze. Con le 11 del 2024 si ha assistito a una crescita.